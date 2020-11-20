Умер патриарх Сербский Ириней [ Редактировать ]
В пятницу, 20 ноября, в больнице умер Патриарх Сербский Ириней. Он там проходил лечение от COVID-19. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в Instagram.
Сербская православная церковь вчера сообщила, что состояние здоровья 90-летнего патриарха Иринея ухудшилось.
Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят.
Ранее медики подтвердили усиление сердечной недостаточности у предстоятеля Сербской церкви, но тогда состояние удалось стабилизировать.
Мужчина был избран синодом СПЦ 22 января 2010 года предстоятелем Сербской церкви. Получил нескольких церковных и государственных наград.
Ранее мы писали о том, что мужчина всю жизнь провел в больнице и умер.
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