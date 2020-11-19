Мужчина из Бразилии Паулу Энрике Мачаду 51 год провел в больнице Университета Сан-Паулу. Там же он и скончался. Об этом сообщил портал G1.

Мужчина родился в 1967 году, его мать умерла при родах. Через два года он попал в больницу из-за последствий полиомиелита − высокоинфекционного заболевания, которое поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу.

Мачаду увлекался играми и мультфильмами, вел соцсети и окончил среднюю школу при больнице. Кроме того, он сам создал 3D-анимацию, в которой изобразил поведение ребенка-инвалида и его друзей.

Причина смерти мужчины не называется.

Ранее мы писали о том, что под Сумами произошел несчастный случай. Женщина с подозрением на коронавирус скончалась на пороге больницы

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.