Мужчина всю жизнь провел в больнице и умер [ Редактировать ]
Мужчина из Бразилии Паулу Энрике Мачаду 51 год провел в больнице Университета Сан-Паулу. Там же он и скончался. Об этом сообщил портал G1.
Мужчина родился в 1967 году, его мать умерла при родах. Через два года он попал в больницу из-за последствий полиомиелита − высокоинфекционного заболевания, которое поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу.
Мачаду увлекался играми и мультфильмами, вел соцсети и окончил среднюю школу при больнице. Кроме того, он сам создал 3D-анимацию, в которой изобразил поведение ребенка-инвалида и его друзей.
Причина смерти мужчины не называется.
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