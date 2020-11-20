У п'ятницю, 20 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла про ситуацію в лікарнях з хворими на COVID-19.

"Я не фахівець у медицині, я - представник у монобільшості. Ситуація в Україні не є унікальною у світі. Людей з реанімації у Франції і Бельгії відправляють у Німеччину. У деяких регіонах Франції на 145% заповнені лікарні, і реанімаціїї зокрема. Тому, говорити, що в світі все добре, а в Україні погано - не зовсім правильно. Прогрес є. Якщо на початку пандемії забезпечення ліжок киснем становило близько 40%, то зараз це 50%. І ми постійно вимагаємо від уряду, щоб цей показник був мінімум 80%", - сказала Підласа.

Також вона зазначила: "Дефіциту в самих ліжках немає. Є дефіцит у підведенні кисню. І тут вже питання до розподілу коштів, тому що дійсно в медичній частині ковідного фонду лишається 45% невикористаних коштів. Ці кошти треба розподіляти. Влада робить все можливе".