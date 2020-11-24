Погода в Украине во вторник, 24 ноября, будет относительно теплой ночью, но в некоторых регионах пойдут дожди и снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в северных, восточных и центральных областях.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 3 тепла, на северо-востоке от 0 до 2 мороза.

Днем воздух прогреется до +4 +6, на юге до 8 тепла, в северных и восточных областях +2 +5.

Стоит отметить, что в Киеве во вторник днем ожидаются дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 1 до 3 тепла, днем +4 +6.

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