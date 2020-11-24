Дожди и мокрый снег: погода в Украине на 24 ноября [ Редактировать ]
Погода в Украине во вторник, 24 ноября, будет относительно теплой ночью, но в некоторых регионах пойдут дожди и снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в северных, восточных и центральных областях.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 3 тепла, на северо-востоке от 0 до 2 мороза.
Днем воздух прогреется до +4 +6, на юге до 8 тепла, в северных и восточных областях +2 +5.
Стоит отметить, что в Киеве во вторник днем ожидаются дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 1 до 3 тепла, днем +4 +6.
Читайте также, синоптик дал прогноз на зиму 2021.
по теме
Серед основних закликів: не скорочувати шляху через ставки та озера, не залишатися на них у нічний час та не вживати алкоголю. Окремо застерігають любителів зимової риболовлі - не поспішати виходити на лід.
Небольшое похолодание стало неожиданностью для многих людей
На выходных, 21 и 22 ноября, в Украине будет идти мокрый снег
Этой зимой погода будет сильно отличаться от предыдущих сезонов
В декабре в украине будут наблюдаться погодные "качели"