Заявление Одесской городской организации ОПЗЖ

Партии Порошенко и Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете сразу после выборов, несмотря на демонстрируемый обществу показной антагонизм.

Еще вчера они лили друг на друга грязь, обвиняли в коррупции и предательстве и чертили "красные линии". После выборов они превратились в партнеров, строящих политическую семью.

Эта новая "политическая семья" вместе с коррупционером Трухановым занимается в Одессе продвижением своих бизнес-интересов, дележом городского бюджета и выполнением антинародных правительственных директив. С это целью порошенковские депутаты проголосуют за назначение "непримиримого" политического оппонента, представителя Зе-команды на должность секретаря городского совета Одессы.

После местных выборов старый и новый режим уже не стесняются демонстрировать взаимную симпатию. С Одессы началась открытая коалиция Зеленского и Порошенко, которую дальше хотят реализовать по всей стране, выступая единым фронтом и возвращая страну к прошлому режиму.

Одесская городская организация и фракция городского совета ОПЗЖ намерены противодействовать этим планам, основной целью которых является подчинить себе Одесский городской совет и наложить лапу на землю, собственность и будущее одесситов.