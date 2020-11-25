Їздити і ходити по-новому. В Україні відсьогодні діють оновлені правила дорожнього руху. І стосуються вони всіх нас: водіїв, пішоходів, велосипедистів. Сів у таксі - обов'язково пристебни ремінь безпеки. Ідеш узбіччям дороги в темну пору на одязі неодмінно має бути світловідбивний елемент.

Які приписи ще змінилися? І що треба знати, аби не поплатитися за це - розкаже Олександр Васильченко.

Сів у таксі - пристебнися. Відсьогодні по всій Україні діють оновлені правила дорожнього руху. Стосуються вони й інструкторів водіння, і таксистів. Тепер для них пасок безпеки - обов'язкова вимога. Без нього можуть їхати лише:

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Водії та пасажири, які згідно своїх фізіологічних особливостей не можуть пристібнутися ременем безпеки.

Та що робити, якщо ви викликали машину, а там - просто немає пасків безпеки? Ірина - мати двох дітей. Іноді їй доводиться возити малюків на таксі.

Ірина Полонська, жителька Києва:

Была удивлена, когда приезжали такси и на заднем ряду у них не было ремней безопасности. Спрашивала, где ремни, почему их нет. Многие из них даже удивлялись, когда я задавала такой вопрос, у многих они даже не находились, то есть они были демонтированы.

У поліції кажуть, таких водіїв і таксистів, і просто автовласників - каратимуть копійкою. Та що робити, якщо водій - пристебнутий, а пасажир - ні?

Олександр, водій таксі:

Никто не отменял, безопасность, есть безопасность. Якщо не пристебнувся пасажир, і зупинила поліція, хто має платити? - Тот кто нарушает. Пасажир нарушает, он должен оплатить.

Та чи справді за порушення відповідатиме пасажир?

Якщо ви не пристебнулись паском безпеки в таксі і не піклуєтесь про власне життя, то це суто ваша відповідальність. Але, якщо машину зупинять правоохоронці, то оштрафують на 51 гривню водія. Втім, у нацполіції хочуть збільшити розмір штрафа до 510 грн і карати не тільки водія.

Змінилися правила дорожнього руху і для велосипедистів. Відтепер їм дозволили користуватися смугою громадського транспорту.

Водіям заборонили робити будь-які маніпуляції з номерними знаками авто. А саме: змінювати розмір, колір і розміщення - інакше штраф.

Та найнестандартніша новація в ПДР стосується пішоходів. Відтепер у темну пору року та в умовах поганої видимости всі мають носити світловідбивні елементи.

У поліції переконані: це має значно зменшити кількість ДТП із пішоходами. Тому що, наприклад, ось так водії бачать людей у темряві - і зреагувати вчасно інколи майже неможливо.

Сергій, житель Києва:

В Києві тут дороги освітлені, але якщо десь за Києвом їдеш, то ще в таку пору доби коли там дощ іде, туман, то це безпека людини і безпека водіїв.

Тож відсьогодні для пішоходів на узбіччі - люмінесцентні стрічки та наліпки - обов'язковий аксесуар.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Пішохід за умов недостатньої видимості і в темну пору доби не має ніяких світлоповертальних елементів, а тимпаче, одягнений в темний одяг, його видимість для водія є дуже низькою, це фактично від декількох метрів, до 10 -15 метрів. У випадку наявності світлоповертального елементу, ця видимість збільшується до 100-150 метрів.

Покарання для "непомітних" пішоходів - пів сотні гривень. Штраф наче й невеликий, але дисциплінувати людей може. Головне тут - контроль.