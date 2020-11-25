В среду, 25 ноября, стало известно о том, что во втором туре выборов мэра Львова победил действующий городской глава Андрей Садовой. Об этом заявил глава Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий, сообщает местное издание "Твоє місто".

За него проголосовали 62,25% избирателей.

За его оппонента от партии "Европейская солидарность" Олега Синютку проголосовали 37,75% избирателей.

22 ноября в Украине прошел второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосовали в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ривне, Ужгород и Черкассы.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового губернатора Николаевской области.

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Кроме того, в Борисполе назначили повторные выборы мэра.