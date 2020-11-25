"Я не похититель Рождества": украинцам рассказали о тревожной ситуации с локдауном [ Редактировать ]
В среду, 25 ноября, Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун на Рождество и Новый год.
В это время предлагают отменить все массовые мероприятия.
Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения.
Министр отметил, что обычно в праздничные дни украинский народ привык к большим скоплениям людей.
У нас любят праздновать. Мне кажется, нужен двух-трех недельный ограничительный период. Я не знаю, в какой форме, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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С сегодняшнего дня он уже вышел на работу в обычном режиме