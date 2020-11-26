Світ присвятив листопад інформуванню про рак легенів [ Редактировать ]
У всьому світі листопад присвячений інформуванню людства про рак легенів. Аби привернути увагу українців до цієї проблеми, у столиці запустили соціальний проєкт. В Україні рак легенів - перше за смертністю захворювання. Щороку цей вид онкології діагностують у 13 тисяч пацієнтів. Близько 9 тисяч з них - помирають. І майже 80% українців, хворих на рак легенів, потрапляють до лікарні вже на пізніх стадіях. Медики закликають частіше робити медичне обстеження, щоб уберегти себе від хвороби.
Оксана Сурцева, організаторка проєкту:
13 тысяч! Это населения Ворзеля, который находится рядом с Киевом.И только 20% - вот эта небольшая часть диагностируется ежегодно на ранних стадиях, когда можно говорить о том, что смертельное заболевание переходит в стадию хронического
Юрій Кондрацький, хірург-онколог, завідувач відділення Національного інституту раку:
Нет первых признаков ранних стадий на самом деле, это обычно случайные находки и это КТ, которое добровольно человек вряд ли захочет делать, если он только не застрахован. чего у нас в Украине почти нет. И мы говорим о том, что если человек обратился в первой стадии, то больше 75% навсегда забыть об этой болезни.
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