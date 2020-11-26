25 ноября 2020 года пресс-служба Политической партии "Голос" опубликовала информацию о том, что депутат фракции "Голоса" в Верховной Раде Я. Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и ГБР заявление о якобы совершенном народным депутатом Украины Р. Кузьминым уголовном правонарушении, которое состоит в том, что оппозиционный депутат «инициировал неправомерное уголовное дело о признании Революции Достоинства "‎государственным переворотом"»‎.

В этой связи "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что подобная провокация и ложное, безосновательное обвинение со стороны представителей партии "Голос" в дни годовщины Революции Достоинства являются не чем иным, как манипуляцией фактами, направленной на препятствование объективному расследованию крайне болезненных и имевших долгосрочные тяжелейшие последствия для всего государства и Украинского народа, и использованием полномочий народных депутатов для формирования, навязывания и продвижения поддерживаемой партией "Голос" оценки событий 2013‒2014 годов как единственно правильной идеологии, что прямо противоречит статье 15 Конституции Украины.

Ни один из членов парламентской фракции Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Украины, включая Р. Кузьмина, никогда не утверждал, что Революция Достоинства является "государственным переворотом". Наоборот, признавая право Украинского народа на публичное выражение своего волеизъявления в любых не запрещенных законом формах, Р. Кузьмин заявлял, что в 2013‒2014 годах сознательные граждане вышли на улицы защищать свои убеждения. Однако массовыми народными протестами воспользовались нечистые на руку политики, которые, прикрываясь лозунгами Революции Достоинства, сделали свое дело: узурпировали власть, не предусмотренным законом способом отстранив президента от принятия управленческих решений.

Заявление народного депутата Р. Кузьмина об узурпации власти во время Революции Достоинства подано в августе этого года по результатам всестороннего анализа заявлений украинских и иностранных политиков: Д. Жвании, А. Деркача, Р. Джулиани. Досудебное расследование по изложенным в заявлении сведениям начато 1 октября 2020 года в уголовном производстве № 42020000000001885. Почти два месяца компетентные правоохранительные органы выполняли свою работу в рамках уголовного процессуального законодательства. И лишь в дни годовщины Революции Достоинства отдельные нечестные политики, искажая истину, стали делать не соответствующие действительности заявления об этом деле.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что попытки отдельных народных депутатов переврать факты и не допустить объективного расследования событий, связанных со сменой власти в 2013‒2014 годах, являются не только грубым вмешательством в деятельность оппозиционных народных депутатов, которые стремятся защитить права своих избирателей, но и давлением на правоохранительные и следственные органы. Поэтому мы требуем от провластных и сочувствующих им представителей других политических сил воздержаться от распространения недостоверных и манипулятивных заявлений до обнародования компетентными правоохранительными органами своих официальных выводов по уголовному производству № 42020000000001885.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"