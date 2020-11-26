У Нідерландах камери "полюватимуть" за водіями із мобільниками [ Редактировать ]
Технології проти розмов за кермом. У Нідерландах на дорогах встановили камери, які розпізнають, коли водії розмовляють по мобільному. Програма бачить, що автомобіліст тримає в руці телефон, і фіксує номер машини.
Порушникам загрожує штраф - 240 євро. Це 8 тисяч гривень. У такий спосіб поліція хоче зменшити аварійність на дорогах. За статистикою, телефонні балачки стають причиною кожної третьої аварії у Нідерландах.
Алекс Макреді, директор компанії-виробника відеокамер:
Камера фіксує зображення усіх машин, які проїжджають повз. Потім програма розпізнає, хто з водіїв тримає телефон у руці. Коли таких виявляє - надсилає зображення в поліцію. Там його перевіряють і виписують штраф. Незалежно від дорожньої обстановки, говорити по телефону за кермом - небезпечно.
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