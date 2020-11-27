Дональд Трамп хоче залишитися у Білому домі до інавгурації [ Редактировать ]
Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації - 20 січня, якщо Колегія виборників офіційно визнає Джо Байдена переможцем. Водночас додав, що це буде з їхнього боку помилкою.
Раніше Трамп категорично відмовлявся приймати свою поразку на виборах, погрожуючи численними позовами. Утім, більшість судових рішень виявилися не на його користь.
Дональд Трамп, президента США:
Так, звісно, я залишу Білий дім. Я зроблю це, і ви це знаєте. Але я думаю, що до інавгурації, яка буде 20 січня, може статися чимало всякого.
по теме
Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації - 20 січня, якщо Колегія виборників офіційно визнає Джо Байдена переможцем. Водночас додав, що це буде з їхнього боку помилкою.
Дональд Трамп готов покинуть Белый дом при конкретном условии
Чи означає це, що він передумав судитися? І яке відношення має до України майбутній Держсекретар США?
Чому Дональд Трамп і досі вірить, що йому вдасться залишитися хазяїном Білого дому?
Чому команда Трампа затягує процедуру передачі ключів від Білого дому?