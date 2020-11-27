Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що залишить Білий дім у день інавгурації - 20 січня, якщо Колегія виборників офіційно визнає Джо Байдена переможцем. Водночас додав, що це буде з їхнього боку помилкою.

Раніше Трамп категорично відмовлявся приймати свою поразку на виборах, погрожуючи численними позовами. Утім, більшість судових рішень виявилися не на його користь.

Дональд Трамп, президента США: