В пятницу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об оптимизации работы Центров предоставления административных услуг.

Этим законом Кабинет министров уполномочили устанавливать требования к ЦПАУ.

В законе прописана:

ликвидация ЦПАУ, образованных райгосадминистрациями;

предусмотрено предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления и предоставление центрами всех услуг на соответствующей территории.

Ликвидируется Единый государственный портал административных услуг. Вместо него будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг. Это позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн - без обязательного посещения центра.

Документ вводит мониторинг качества предоставления админуслуг. Такой мониторинг включает:

сбор,

обработку,

анализ данных с целью изучения и принятия мер по повышению уровня качества предоставления админуслуг.

Закон предусматривает, что ЦПАУ могут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Дія".

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