Зеленский одобрил право Кабмина устанавливать требования к центрам админуслуг [ Редактировать ]
В пятницу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об оптимизации работы Центров предоставления административных услуг.
Этим законом Кабинет министров уполномочили устанавливать требования к ЦПАУ.
В законе прописана:
- ликвидация ЦПАУ, образованных райгосадминистрациями;
- предусмотрено предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления и предоставление центрами всех услуг на соответствующей территории.
Ликвидируется Единый государственный портал административных услуг. Вместо него будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг. Это позволит увеличить количество услуг, предоставляемых онлайн - без обязательного посещения центра.
Документ вводит мониторинг качества предоставления админуслуг. Такой мониторинг включает:
- сбор,
- обработку,
- анализ данных с целью изучения и принятия мер по повышению уровня качества предоставления админуслуг.
Закон предусматривает, что ЦПАУ могут иметь собственные наименования и символику. Отдельно от наименования и символики центры будут иметь право использовать обозначение "Центр Дія".
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