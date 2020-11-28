Задержанный в Индонезии известный блогер возвращается в Украину [ Редактировать ]
В Украину возвращается известный украинский блогер Михаил Орешников, которого задержали в Индонезии и записали как россиянина. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter .
Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2020
Как отметил Кулеба, самолет с Орешниковым уже летит в Киев.
Также глава МИД добавил, что "Украинский паспорт = защита Украинского государства".
Как ранее сообщалось, глава МИД сделал важное заявление о закрытии границ.
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