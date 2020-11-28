У Німеччині впливові депутати Бундестагу взяли участь у марафоні пам'яті жертв Голодомору [ Редактировать ]
Згадують про мільйони українців, замордованих злочинним сталінським режимом, і у світі. У Німеччині депутати Бундестагу взяли участь у марафоні пам'яті жертв Голодомору. Авторитетні німецькі парламентарії поділися відео, на яких запалюють свічку на знак солідарності з українським народом та розповідають, чому про це лихо так важливо говорити.
Маріан Вендт, Голова Петиційного Комітету Бундестагу:
Ми вшановуємо сьогодні пам'ять про мільйони українців, які загинули у часи Голодомору. Тому я хочу з Німеччини надіслати сигнал солідарності в Україну та запалити свічку у своєму вікні у знак взаємоповаги з нашими друзями - братами та сестрами українцями. Ми вшановуємо сьогодні пам'ять про жертви та працюємо над тим, щоб їхня доля ніколи не була забута.
Мартін Патцельт, член Комітету з прав людини та гуманітарної допомоги:
Ми згадуємо сьогодні, як 87 років тому пішли на той світ мільйони людей через те, що у них насильно забрали хліб для життя. Це були українці. Політично-військовий супротивник наказав, щоб вони вмерли. Цей факт оповиває нас сумом. Ми маємо пам'ятати про такі розправи, щоб нічого подібного не повторилося у майбутньому.
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