Згадують про мільйони українців, замордованих злочинним сталінським режимом, і у світі. У Німеччині депутати Бундестагу взяли участь у марафоні пам'яті жертв Голодомору. Авторитетні німецькі парламентарії поділися відео, на яких запалюють свічку на знак солідарності з українським народом та розповідають, чому про це лихо так важливо говорити.

Маріан Вендт, Голова Петиційного Комітету Бундестагу:

Ми вшановуємо сьогодні пам'ять про мільйони українців, які загинули у часи Голодомору. Тому я хочу з Німеччини надіслати сигнал солідарності в Україну та запалити свічку у своєму вікні у знак взаємоповаги з нашими друзями - братами та сестрами українцями. Ми вшановуємо сьогодні пам'ять про жертви та працюємо над тим, щоб їхня доля ніколи не була забута.

Мартін Патцельт, член Комітету з прав людини та гуманітарної допомоги: