Навчання вдома - це не просто відповідь на пандемію, а це сучасний формат

Дистанційне навчання, як формат майбутнього. Через локдаун як учням, так і вчителям довелося швидко адаптуватися до нових реалій.

Та чи всім це вдалося і що кажуть експерти про таку форму навчання? Її ризики та переваги - вивчала Ірина Розова.

Zoom, Skype та Google-класс. Онлайн сервіси, які раніше ми вважали потрібними лише бізнесменам або тим, хто працює у віртуальному офісі. Але разом із карантином ці нові слова прийшли майже в кожну українську родину.

Ти до уроків готовий, синочок? - Так. - Зошити підготував? - Угу. - Ручку?

Першокласник Сашко із Чернівців лише один із трьох місяців навчання провів за партою у школі. Навіть Перше вересня святкував удома віртуально. А свою учительку здебільшого бачив на екрані ноутбука.

"Доброго ранку, друзі! - Доброго ранку! - Як настрій? - Нормально".

Олександр Олексійчук, школяр:

Вона нам говорить, яку сторінку відкривати, і каже, де писати в будиночку. Мені більше подобається ходити до школи, ніж займатися вдома.

Світлана Олексійчук сподівалася, що дистанційне навчання сина триватиме недовго. Каже, спершу було складно пояснити дитині, чому треба щоранку сидіти перед екраном. Труднощів матері додає і те, що мусить також приділяти увагу восьмимісячному малюку.

Світлана Олексійчук, мати першокласника:

Важко, тому що цьому ще нічого не поясниш, що треба бути тихо і не заважати братику, і бували такі випадки, що мені потрібно і урок підключити і дитину спати вкласти.

Не меншим викликом освоєння сучасних технологій стало й для вчителів.

Девятиэтажный дом просто свалился на наших преподавателей, чтобы освоить дистанционное обучение.

Одна з проблем сучасної української освіти - відсутність методик викладання в форматі онлайн. За словами експертів, дистанційна освіта здебільшого є консультативною, а не лекційною. А щоби мотивувати дітей, фахівці радять з ними більше взаємодіяти.

Ірина Швець бізнес технолог:

Нужно превратить процесс обучения в командную игру, где педагог признается честно - я не очень в этом понимаю, поручаю тебе, детям это очень нравится они чувствуют себя важными, нужными. Например, очень хорошо, если педагог разделит весь класс на подгруппы и кого-то из ребят поставит куратором - внутри, и менять этих кураторов нужно. Например, сегодня педагог работает с этим куратором, собирает отдельную группу с кураторами и объясняет тему, только этим ребятам - эти ребята готовят сами отдельно презентацию.

Втім, на думку і експертів і психологів навчання вдома - це не просто відповідь на пандемію, а це сучасний формат, застребуваний реальністю.

Тетяна Чорна, психологиня:

Так как мы раньше жили, мы уже никогда жить не будем наше обучение, не только в Украине вступило в новую фазу - неизведанную фазу - наверное, последствия мы потом узнаем тем не менее жизнь идет в своем ключе, есть свои плюсы и свои минусы.

Звісно ж головні мінуси - відсутність соціалізації та малорухливий спосіб життя. Компенсувати їх психологи радять більшими прогулянками на свіжому повітрі та зустрічами із друзями.