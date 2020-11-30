Разумков выздоровел от COVID-19 [ Редактировать ]
Глава Верховной рады Дмитрий Разумков сдал отрицательный тест на COVID-19. Он продолжит работу в обычном режиме.
Об этом Дмитрий Разумков сообщил на своей странице в Facebook.
"Доброе утро! Наконец снова привычный рабочий график", - написал глава Верховной рады и сопроводил сообщение копией своего теста на коронавирус, который является отрицательным.
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