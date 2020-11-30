П'ятеро людей, серед яких двоє дітей, загинули в ДТП на Закарпатті.

Аварія сталася на автошляху "Мукачево - Львів". Водій легковика виїхав на зустрічну смугу, там на швидкості зіткнувся з вантажівкою. Двоє чоловіків, жінка та 13-річний хлопець загинули на місці, їхні тіла довелося діставати рятувальникам за допомогою спеціального обладнання. Ще одного 13-річного хлопця витягли живим та передали медикам швидкої допомоги, та невдовзі він помер у реанімації.

Чому сталася аварія, з'ясовують правоохоронці.

Анна Дан, речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області: