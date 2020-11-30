На Закарпатті у жахливій аварії загинули п'ятеро людей [ Редактировать ]
П'ятеро людей, серед яких двоє дітей, загинули в ДТП на Закарпатті.
Аварія сталася на автошляху "Мукачево - Львів". Водій легковика виїхав на зустрічну смугу, там на швидкості зіткнувся з вантажівкою. Двоє чоловіків, жінка та 13-річний хлопець загинули на місці, їхні тіла довелося діставати рятувальникам за допомогою спеціального обладнання. Ще одного 13-річного хлопця витягли живим та передали медикам швидкої допомоги, та невдовзі він помер у реанімації.
Чому сталася аварія, з'ясовують правоохоронці.
Анна Дан, речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області:
Перебувало 5 людей, 4 з них загинули на місці. Серед них - 2 чоловіків, одна жінка та 13 хлопчик. Ще одну неповнолітню дитину, також 13 хлопчика, було доставлено до дитячої обласної лікарні, але на жаль в реанімаційному відділенні дитина також померла. Також вже відомо, що за кермом вантажівки перебував житель Житомирської області.
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