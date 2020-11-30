Україна про закупівлю вакцин поки що може і не мріяти. На це немає грошей. Як і на лікування хворих. У Центрі громадського здоров'я попередили: передбачених на медицину 14,5 мільярдів не вистачить. Тому лікарі теж можуть забути про доплати.

У Центрі наполягають, якщо не переглянути головний кошторис - дефіциту антивірусних вакцин не уникнути. А це імовірно стане загрозою національній безпеці.