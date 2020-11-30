В Україні не вистачить грошей на закупівлю вакцин і лікування хворих - експерти [ Редактировать ]
Україна про закупівлю вакцин поки що може і не мріяти. На це немає грошей. Як і на лікування хворих. У Центрі громадського здоров'я попередили: передбачених на медицину 14,5 мільярдів не вистачить. Тому лікарі теж можуть забути про доплати.
У Центрі наполягають, якщо не переглянути головний кошторис - дефіциту антивірусних вакцин не уникнути. А це імовірно стане загрозою національній безпеці.
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