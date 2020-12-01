У Німеччині авто протаранило натовп пішоходів [ Редактировать ]
Наїзд на пішоходів у німецькому Трірі. Автомобіль влетів у натовп людей двоє загинуло. Ще десятеро постраждали. Водія заарештували, його мотиви наразі невідомі.
За словами свідків, чорний Range Rover рухався у пішохідній зоні на великій швидкості людей буквально підкидало в повітря. Квартал, у якому стався наїзд, оточили. Триває слідство, жодних версій поліція поки не озвучує.
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