Жодних версій поліція поки не озвучує

Наїзд на пішоходів у німецькому Трірі. Автомобіль влетів у натовп людей двоє загинуло. Ще десятеро постраждали. Водія заарештували, його мотиви наразі невідомі.

За словами свідків, чорний Range Rover рухався у пішохідній зоні на великій швидкості людей буквально підкидало в повітря. Квартал, у якому стався наїзд, оточили. Триває слідство, жодних версій поліція поки не озвучує.