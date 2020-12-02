У ЄC приймуть рішення щодо реєстрації вакцини проти COVID-19 [ Редактировать ]
Рішення щодо реєстрації вакцини проти COVID-19 у ЄС ухвалять до 12 січня. Йдеться про сироватку від американської компанії "Пфайзер" та її німецького партнера "Біонтек". Їхні представники зазначили: завезуть препарат одразу після його схвалення.
Нагадаю, раніше ці дві компанії заявили про 95-відсоткову ефективність їхніх препаратів проти коронавірусу.
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