Какая маска лучше всего защищает / Фото: Getty Images

Без масок уже трудно представить нашу жизнь. Ученые протестировали 11 защитных медицинских масок и определили, какой тип самый эффективный. Выводы сделали исследователи из Технологического университета Вирджинии.

На первом месте оказалась маска-распиратор N95.

Так, был сделан вывод о том, что если на вашей маске нет минимум трех защитных слове, то она бесполезна. Маска такого типа удерживает наибольшее количество респираторных капель.

На третьем месте была трехслойная маска с полипропиленом, действующим как фильтр между двумя слоями хлопка. В этом случае ваше лицо может обеспечить фильтрацию до 90 %.

Отметим, что в Великобритании одобрили вакцину от коронавируса, которая ранее была признана эффективной.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

Эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

Также смотрите Топ-4 признака того, что вы переболели коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.