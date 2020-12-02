Маска защищает только при наличии трех вещей: что обязательно должно быть [ Редактировать ]
Без масок уже трудно представить нашу жизнь. Ученые протестировали 11 защитных медицинских масок и определили, какой тип самый эффективный. Выводы сделали исследователи из Технологического университета Вирджинии.
На первом месте оказалась маска-распиратор N95.
Так, был сделан вывод о том, что если на вашей маске нет минимум трех защитных слове, то она бесполезна. Маска такого типа удерживает наибольшее количество респираторных капель.
На третьем месте была трехслойная маска с полипропиленом, действующим как фильтр между двумя слоями хлопка. В этом случае ваше лицо может обеспечить фильтрацию до 90 %.
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