В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом запретила продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет. За документ проголосовали 309 народных депутатов.

Так, электронные сигареты и жидкости для них сравняли с обычными табачными изделиями.

При этом предусмотрен переходный период. За нарушение такого правила предусмотрели штраф в размере до 17 тысяч гривен.

Помните, что курить вредно в любом возрасте. Ранее мы писали о том, чем опасны электронные сигареты.

Также мы писали о том, что на границе с Румынией украинские пограничники нашли в траве 9 тысяч евро. А СБУ "накрыла" международную контрабанду сигарет на 20 миллионов. В то же время в Закарпатской области правоохранители поймали банду, промышлявшую контрабандой сигарет в соседнюю Румынию.

Напомним, что в 2020 году существенно подорожали сигареты. Так, за пачку табачных изделий украинцы стали платить на 20% больше.

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