Отсутствие депутатов на заседаниях: в Раде определили уважительные причины [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины определила уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. Во втором чтении был одобрен соответствующий закон.
За документ проголосовали 248 народных избранников.
Закон уточняет перечень уважительных причин отсутствия парламентария:
- отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск;
- выполнение им в это время поручений парламента, председателя Рады в соответствии с законом, комитета (по решению комитета, в состав которого входит депутат);
- документально подтвержденные транспортные препятствия;
- получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);
- командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;
- временная нетрудоспособность.
Уважительными причинами отсутствия являются и другие, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном суде".
О них депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить спикеру Рады.
Согласно закону, депутат должен уведомить главу парламента соответствующим заявлением, добавив копию документа в подтверждение невозможности присутствовать на пленарном заседании.
Ранее сообщалось, что проект бюджета-2021 поступил в Раду. Также мы писали о том, что МВФ отказал Украине в экстренной помощи.
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