В среду, 2 декабря, Верховная Рада Украины определила уважительные причины отсутствия народных депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. Во втором чтении был одобрен соответствующий закон.

За документ проголосовали 248 народных избранников.

Читайте также Введение кассовых аппаратов для ФОПов отложили

Закон уточняет перечень уважительных причин отсутствия парламентария:

отпуск в связи с беременностью и родами, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда согласно законодательству работнику предоставляется отпуск;

выполнение им в это время поручений парламента, председателя Рады в соответствии с законом, комитета (по решению комитета, в состав которого входит депутат);

документально подтвержденные транспортные препятствия;

получение услуг в сфере здравоохранения (согласно медицинскому заключению);

командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

временная нетрудоспособность.

Уважительными причинами отсутствия являются и другие, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном суде".

О них депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания, должен сообщить спикеру Рады.

Согласно закону, депутат должен уведомить главу парламента соответствующим заявлением, добавив копию документа в подтверждение невозможности присутствовать на пленарном заседании.

Ранее сообщалось, что проект бюджета-2021 поступил в Раду. Также мы писали о том, что МВФ отказал Украине в экстренной помощи.