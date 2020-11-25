Кабинет министров на заседании 25 ноября согласовал увольнение руководителя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время согласовано назначение на эту должность Айны Тымчук. В настоящее время она возглавляет аппарат Днепропетровской областной администрации, а в 2010-2014 годах работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. В частности, она была управляющей делами горсовета.

Ее бывший супруг Андрей сейчас возглавляет Департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

Одновременно правительство согласовало смену руководителя Закарпатской ОГА - вместо Алексея Петрова этот пост займет Анатолий Полосков.

Напомним, что "Подробности" уже анонсировали перестановки на Закарпатье и писали, кто возглавит ОГА и облсовет.