Кабмин выбрал нового руководителя Харьковской ОГА [ Редактировать ]
Источник: Факты
Кабинет министров на заседании 25 ноября согласовал увольнение руководителя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
В то же время согласовано назначение на эту должность Айны Тымчук. В настоящее время она возглавляет аппарат Днепропетровской областной администрации, а в 2010-2014 годах работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. В частности, она была управляющей делами горсовета.
Ее бывший супруг Андрей сейчас возглавляет Департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.
Одновременно правительство согласовало смену руководителя Закарпатской ОГА - вместо Алексея Петрова этот пост займет Анатолий Полосков.
Напомним, что "Подробности" уже анонсировали перестановки на Закарпатье и писали, кто возглавит ОГА и облсовет.
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