В популярном мессенджере Telegram появилась долгожданная функция групповых аудиозвонков. Опция появилась в версии 7.3, которая доступна сейчас в виде бета для Android.

Инициировать конференцию может только администратор чата, обладающий соответствующими правами, которые выдаются создателем группы, сообщает Telegram Info.

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Перед началом звонка можно выбрать необходимые настройки микрофона: сделать его активным для всех участников беседы или только для администраторов. Однако эту опцию можно изменить и позже, когда беседа уже начнется.

При необходимости администратор может добавлять людей в беседу. Во время звонка микрофон можно включить или выключить одиночным нажатием соответствующей кнопки или оставлять активным только во время ее удержания.

Кроме того, можно также включить громкую связь, просмотреть всех участников конференции и покинуть беседу.

О сроках появления новой функции в стабильной версии Telegram пока не сообщается. Также неизвестно, когда в мессенджере появятся групповые видеозвонки, анонсированные еще в начале года.

Ранее сообщалось, что данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть. Файл с данными занимает порядка 900 Мбайт.

Также мы писали о том, что в Instagram появилась долгожданная функция. Публикация в Guides позволяет добавить текст, фото, видео, а также добавить ссылки на другие посты. Ее можно отправить личным сообщением или опубликовать в Instagram Stories.