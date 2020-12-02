Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, который стал фигурантом дела о хищениях при строительстве жилья для Нацгвардии, работал в компании Укрбуд как юрист. Об этом в Facebook заявил Максим Микитась, бывший совладелец компании Укрбуд Девеломпент, который в данный момент проходит по тому же делу и находится в СИЗО.

Микитась рассказал, что познакомился с Татаровым в 2011-2013 годах, когда тот занимал должность зама Главного следственного управления МВД Украины.

"Во время одного из наездов с обыском на Укрбуд были "изъяты" $300 тыс. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым", - написал Микитась.

По его словам, после бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в Укрбуд обратились с просьбой трудоустроить его. "Сильный юрист для решения особых вопросов", - якобы так представили Татарова Микитасю.

"В Укрбуде он работал под началом директора Майбороды (Олег Майборода, кум Микитася и гендиректор Укрбуд Девелопмент, - ред.). Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню (его, - ред.) по нескольким рабочим вопросам и ситуациям", - рассказал Микитась.

"Год назад в кризис Укрбуда (2019 год, - ред.) его роль как специалиста "по схемам" была существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода "инвестора" именно в лице Федотенкова (ресторатор Дмитрий Федотенков, один из новых совладельцев Урбуда, - ред.). Кто там у них был главным идеологом схем я точно не знаю", - рассказывает Микитась.

Он называет Татарова "автором схем составленных им меморандумов по которым и увели Укрбуд".

"Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации Укрбуда на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами Укрбуда под "гарантии" денег на достройку ЖК "на потом". Укрбуд девелопмент переоформили на подставных лиц, но денег на достройку "новые хозяева" так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и что ещё важнее выгодополучателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно)", - написал Микитась.

Микитась добавил, что "именно Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты и я быстро начал "тонуть" по всем фронтам", а также о том, что "нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения Укрбуда, стоившую мне свободы и 30 млн грн, Майборода тайком записал на видео как раз по идее Татарова, который и снабдил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от Укрбуда в СИЗО".

Также по словам Микитася, Татаров стал собственником ряда объектов: "Например, с осени'19 и по данный момент у жен Татарова и Майбороды совместный бизнес - обувные магазины. Изначально эта сеть была открыта моей женой и женой Майбороды, но год назад жена Татарова "зашла" на долю моей жены. Или, посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК Укрбуда оформлено на него (Татарова, - ред.) и его родственников, близкое окружение. "Покупка" как вы понимаете происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов".

"Особая его роль была и в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с Укрбудом. Но это уже другая, более обширная тема не для экспресс-ответов. По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии Укрбуда и бедам 13 тысяч семей его инвесторов", - резюмировал Микитась.