"Опозиційна платформа - За життя" очолила три комісії в Одесі

Одразу три комісії в Одеській міській раді очолили депутати з "Опозиційної платформи - За життя": охорони здоров'я, соцбезпеки і техногенної безпеки. Депутати кажуть, представник опозиції має бути і в комісії з бюджету.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міської ради:

Ми можем много говорить о том, какая комиссия больше значит для города, а какая меньше значит для города. Мы понимаем например, что бюджетная комиссия является образующей, без финансов никуда. И мы хотели. Я считаю что это желание той партии, которая заняла второе место на выборах абсолютно обосновано и нормально иметь своего представителя в бюджетной комиссси. В данной ситуации этого желания не было оно было нарушено и оно не было учтено.

Віктор Баранський, депутат Одеської міської ради: