"Опозиційна платформа - За життя" очолила три комісії в Одеській міській раді [ Редактировать ]
Одразу три комісії в Одеській міській раді очолили депутати з "Опозиційної платформи - За життя": охорони здоров'я, соцбезпеки і техногенної безпеки. Депутати кажуть, представник опозиції має бути і в комісії з бюджету.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міської ради:
Ми можем много говорить о том, какая комиссия больше значит для города, а какая меньше значит для города. Мы понимаем например, что бюджетная комиссия является образующей, без финансов никуда. И мы хотели. Я считаю что это желание той партии, которая заняла второе место на выборах абсолютно обосновано и нормально иметь своего представителя в бюджетной комиссси. В данной ситуации этого желания не было оно было нарушено и оно не было учтено.
Віктор Баранський, депутат Одеської міської ради:
Наша политическая сила находится в оппозиции к власти и будет отстаивать все то, ради чего нас избирали одесситы. Это вопросы начиная от наших идеологических это и русский язык в повседневной жизни который нам к стати гарантирован конституцией єто и образование русские класы, это и застройка бессистемная которая сейчас происходит єто и доступ к пляжам все єто вопросі котріе так беспокоят одесситов.
по теме
Обов'язкова вакцинація, покарання за продаж електронних цигарок і відновлення є-декларування. Попри спокійний, на перший погляд, порядок денний, роботи в депутатів - непочатий край
В Україні обирають мерів в карантинних умовах
Другий тур місцевих виборів пройшов в одинадцяти містах України. В регіонах продовжують обирати міських голів
Антикарантинні протести тривають і в Україні. Підприємці проти заборони влади працювати у вихідні. Кажуть, це знищить малий та середній бізнес
Політсила боролася за прохідний бар'єр до обласної ради. Рішення суду, вже заявили в місцевому осередку партії, оскаржуватимуть