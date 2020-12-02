Потужний вибух у Запоріжжі: загинула людина [ Редактировать ]
Потужний вибух на околиці Запоріжжя. Загинула одна людина. Попередньо - рвонула газова суміш у цистерні на колишній автозаправній станції.
Самовидці розповідають, що робітник зрізав кришки з цих ємностей. Тож, імовірно, вибух стався через іскру. Наразі всі обставини трагедії поліцейські розслідують. Зокрема, з'ясовують, чи проводили роботи легально. А якщо так - хто мав відповідати за техніку безпеки.
Сергій, очевидець:
Топливо было когда -то. Ну а наверное ж чуть-чуть осталось. Пары. Ну и бахнуло. Труп лежит. Он улетел за забор. Где-то метров 15, наверное пролетел.
Микола, очевидець:
Просто тут работы велись и не соблюдалась техника безопасности, и всего лишь, я так понимаю.
по теме
Одразу чотири автівки зіткнулися на трасі неподалік від села Байківці. Попередня причина - неуважність одного з водіїв
Машинист применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось
Инцидент произошел на остановке прямо в центре Полтавы. Мужчина упал с одного удара
У Жовкві в лікарні, де померли двоє ковідних пацієнтів, працює урядова комісія. З'ясовує, чому хворі, які були на апаратах ШВЛ, задихнулися через вимкнення електрики. Адже в медзакладі був генератор
В реанімації медзакладу більше години не було електрики, а генератор нібито знаходився у гаражі. Хоча за неофіційною інформацією, можливо, і вдома керівника медустанови