Потужний вибух на околиці Запоріжжя. Загинула одна людина. Попередньо - рвонула газова суміш у цистерні на колишній автозаправній станції.

Самовидці розповідають, що робітник зрізав кришки з цих ємностей. Тож, імовірно, вибух стався через іскру. Наразі всі обставини трагедії поліцейські розслідують. Зокрема, з'ясовують, чи проводили роботи легально. А якщо так - хто мав відповідати за техніку безпеки.

Сергій, очевидець:

Топливо было когда -то. Ну а наверное ж чуть-чуть осталось. Пары. Ну и бахнуло. Труп лежит. Он улетел за забор. Где-то метров 15, наверное пролетел.

Микола, очевидець: