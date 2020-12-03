Николаевский порт "Ника-тера", входящий в Group DF Дмитрия Фирташа, продолжает реализацию масштабной Программы увеличения пропускной способности порта, чтобы быстрее обслуживать своих клиентов. Об этом говорится в пресс-релизе Group DF, распространенном сегодня.



"Порт пополнил свой железнодорожный парк новым локомотивом, увеличив количество собственных тепловозов до 10 единиц. Закупка нового локомотива осуществлена в рамках масштабной Программы по увеличению пропускной способности порта, реализация которой началась 3 года назад", - говорится в сообщении Group DF.



"Покупка еще одного локомотива - это дополнительные логистические возможности для наших клиентов, это большая производственная независимость и маневренность. Это также снижение производственных рисков. Мы намерены и далее увеличивать пропускную способность порта и улучшать уровень обслуживания наших клиентов, которые активно используют ж/д транспорт для доставки грузов в порт", - цитируется в релизе Алим Агакишиев, начальник порта "МСП НИКА-ТЕРА".





Ранее в рамках Программы по увеличению пропускной способности порта были построены и сданы в эксплуатацию новые ж/д пути, протяженностью более 23 километров с 14 централизованными и 25 ручными узлами стрелочных переводов.



По словам Олега Арестархова, директора по корпоративным коммуникациям Group DF в развитие порта Дмитрий Фирташ уже инвестировал более 1,5 млрд гривен.

"Мы просто вынуждены инвестировать в железнодорожную инфраструктуру, увеличивать технический парк. Клиенты порта должные иметь возможность надежно поставлять грузы разными видами транспорта. И вне зависимости от того, каким видом транспорта они поставляют грузы, порт должен всегда быть надежным логистическим звеном в клиентской цепи поставок", - подчеркнул он.



Сегодня на предприятии функционируют 5 специальных весовых комплексов для разгрузки вагонов. Порт "НИКА-ТЕРА" способен обрабатывать около 720 вагонов в сутки. Также порт владеет собственным локомотивным депо для технического обслуживания и ремонта тепловозов.



На предприятии функционируют 8 причалов общей протяженностью 1900 метров. В рамках Программы по увеличению пропускной способности порта была создана современная лаборатории и весовой комплекс, который состоит из двух технологических линий, максимальная производительность каждой линии - до 1800 м3 в час. Порт закупил 4 современные погрузочные машины производительностью до 1500 тонн в час.



""НИКА-ТЕРА" - среди портов, которые владеют собственной современной железнодорожной инфраструктурой и способны полноценно обеспечивать весь производственный процесс, связанный с ж/д поставками. Инвестиции делают наш порт одним из сильнейших игроков Николаевского региона. Поверьте, это уже современный порт нового поколения, отвечающий лучшим мировым стандартам обслуживания клиентов", - резюмирует Олег Арестархов.