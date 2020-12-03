Турция не признает российский статус Крыма, поскольку заинтересована в том, чтобы оккупированный полуостров оказался в "разваливающейся Украине". Об этом заявил "постоянный представитель Крыма" при президенте России, вице-премьер так называемого "правительства республики" Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей. Именно они приводили османских лидеров к краху. Стоит напомнить древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает.

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о поддержке инициативы Киева по "Крымской платформе".

Также Анкара продолжит укреплять отношения с Киевом в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. В частности, Турция начнет производство беспилотников Baryaktar в Украине.

Напомним, что в мае 2021 года в Киев пройдет международный саммит "Крымской платформы", на котором будут обсуждать пути возвращения оккупированного Россией полуострова под власть Украины.

Официальный Киев предложил присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США, Кипру и Черногории.

Напомним, что крымский винзавод "Массандра" выставили на аукцион. Торги по нему состоятся 14 декабря.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не верит в возвращение Крыма при президентстве Зеленского.