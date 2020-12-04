У Франції запроваджують безкоштовну вакцинацію населення [ Редактировать ]
Вакцинація проти коронавірусу у Франції відбудеться в три етапи. Вона буде безкоштовною та добровільною. Також в уряді зазначили: передбачено використання 200 мільйонів доз шести різних вакцин.
На першому етапі, у січні щеплення проведуть мешканцям будинків для літніх людей і тамтешньому персоналу. В березні - відбудеться другий етап. Останній - заплановано на кінець весни.
Загалом на покриття витрат Франція виділила півтора мільярда євро.
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