Вакцинація у Франції буде безкоштовною та добровільною

Вакцинація проти коронавірусу у Франції відбудеться в три етапи. Вона буде безкоштовною та добровільною. Також в уряді зазначили: передбачено використання 200 мільйонів доз шести різних вакцин.

На першому етапі, у січні щеплення проведуть мешканцям будинків для літніх людей і тамтешньому персоналу. В березні - відбудеться другий етап. Останній - заплановано на кінець весни.

Загалом на покриття витрат Франція виділила півтора мільярда євро.