Магниты пробили семь дыр в кишечнике маленькой львовянки Источник: Facebook

Во Львове хирургам городской детской больницы пришлось экстренно оперировать маленькую девочку, которая проглотила три десятка сильно намагниченных шариков. Об этом сообщается на Facebook-странице медцентра.

Девочка в возрасте два годика и 7 месяцев поступила в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Рентген показал, что ребенок проглотил 31 неодимовый шарик, которые являются очень мощным магнитом.

Часть из них попала в одну петлю кишечника, другая - в другую. Они между собой соединились, повредив стенки кишечника.

По словам врача-хирурга Отделения хирургии врожденных пороков развития Дмитрия Грицака, достать магниты без хирургического вмешательства не представлялось возможным, поэтому ребенка пришлось экстренно оперировать и делать разрез в животе - лапаратомию.

Операция по спасению ребенка продолжалась почти два часа.

Во время оперативного вмешательства было выявлено семь перфоративных отверстий между толстым и тонким кишечником. Отверстия зашиты. На сегодня ребенок себя чувствует неплохо.

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