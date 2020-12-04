Коснется каждого: механизм установления коммунальных тарифов изменили [ Редактировать ]
Механизм установления тарифов на коммунальные услуги изменился. Соответствующий законопроект блы принят депутатами. За него проголосовали 240 народных избранников.
Так, по новым правилам, с потребителями коммунальных услуг, которые не выбрали модель организации договорных отношений, будут заключены новые договора на предоставление теплоснабжения, горячей воды, централизованого водоснабжения.
Кроме того:
- будут разграничены тарифы на поставку и транспортировку тепловой энергии.
- вводится дифференцированная оплата за воду и тепло в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.
- доступ в квартиры потребителей будут иметь только представители газового оператора.
Также читайте о том, на сколько "взлетели" платежки за коммуналку. Напомним, что доходы украинцев начали считать по-новому, поэтому часть получателей лишилась субсидий.
"Подробности" написали пошаговую инструкцию, чтобы правильно оформить субсидию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В декабре 2020 года украинцев ждет много нового
Бюджету немає, антикорупційне законодавство "на паузі", податкова реформа за подвійними стандартами - транш МВФ стає дедалі ілюзорнішим
Таким образом власть пытается найти диалог с регионами
Відмова від маски може загрожувати не лише зараженням коронавірусом, а й штрафом
С 1 декабря в Украине повысился прожиточный минимум, а вместе с ним выросли и другие социальные выплаты