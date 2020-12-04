Механизм установления тарифов на коммунальные услуги изменился. Соответствующий законопроект блы принят депутатами. За него проголосовали 240 народных избранников.

Так, по новым правилам, с потребителями коммунальных услуг, которые не выбрали модель организации договорных отношений, будут заключены новые договора на предоставление теплоснабжения, горячей воды, централизованого водоснабжения.

Кроме того:

будут разграничены тарифы на поставку и транспортировку тепловой энергии.

вводится дифференцированная оплата за воду и тепло в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

доступ в квартиры потребителей будут иметь только представители газового оператора.

Также читайте о том, на сколько "взлетели" платежки за коммуналку. Напомним, что доходы украинцев начали считать по-новому, поэтому часть получателей лишилась субсидий.

"Подробности" написали пошаговую инструкцию, чтобы правильно оформить субсидию.

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