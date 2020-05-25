Платежки на электричество для населения на поставку и транспортировку разделят. Об этом сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, пишет "Бизнес.Цензор".

Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка - это естественная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять различные компании.