Украинцы получат новую платежку [ Редактировать ]
Платежки на электричество для населения на поставку и транспортировку разделят. Об этом сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк, пишет "Бизнес.Цензор".
Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка - это естественная монополия, а поставка - это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять различные компании.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки украинца.
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