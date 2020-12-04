Мозг необходимо всегда поддерживать в активном состоянии. Разрушить его достаточно просто. Для этого хватит ежедневного употребления вредных продуктов. Понемногу они могут "уничтожать" его и делать человека глупее.

Откажитесь от перечисленных ниже продуктов и сохраните здоровье своего мозга.

Растительные масла

К "уничтожению" памяти приводит регулярное употребление масла с высоким содержанием жирной кислоты омега-6. Замените такие масла на оливковое масло, а для горячих блюд используйте животные жиры.

Тунец

Тунец содержит в себе много ртути, она накапливается в организме и может быть опасен в большом количестве, так как влияет на мозг.

Еда, приготовленная во фритюре

Жирная еда, приготовленная на масле приводит к воспалениям в мозге. Поменяйте образ жизни и перейдите на еду на гриле. Она будет гораздо полезнее и не уступит по вкусовым качествам.

Сладкие напитки

Если вы часто пьете соки и сладкие газировки - будьте готовы к воспалительным процессам в мозге, которые приводит к снижению когнитивных функций и даже деменции. Переходите на чай без сахара.

Транс-жиры

Транс-жиры смело могут возглавить список по вредности. От них страдают едва ли не все системы нашего тела. Риск болезни Альцгеймера повышается, когда мы едим что-то жирное и вредное - помните об этом.

Алкоголь

Абсолютно безопасной дозы алкоголя для здоровья человека не существует. Алкоголь опасен для структуры мозга и может нарушить его функционирование, в том числе необратимо.

Фаст-фуд

В фаст-фуде содержится "море" вредных составляющих, которые нацелены на разрушение мозга. Даже одна порция может заблокировать способность мозга усваивать и обрабатывать новую информацию.

Ранее мы писали, что категорически нельзя есть на завтрак.

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