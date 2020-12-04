Ученые из Центра молекулярной спектроскопии и динамики в Сеуле изобрели инструмент, способный "видеть" сквозь толстую кость. Он смог создать микроскопическую карту нейронных сетей в мозге мыши без инвазивного воздействия, сообщает kurs.com.ua.

Отмечается, что ученые и раньше пытались найти способ исследовать структуры мозга, не повреждая череп. Они разрабатывали различные оптические трюки, чтобы превратить рассеянные фотоны, движущиеся на определенных частотах, в изображение. Но эта техника работала только на небольшом расстоянии и была очень несовершенна.

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Авторы нового исследования нашли способ создать четкое изображение из рассеянного инфракрасного света, испускаемого лазером, даже после прохождения через толстый слой кости.

"Наш микроскоп позволяет нам исследовать тонкие внутренние структуры глубоко внутри живых тканей", - отметили специалисты.

Ученые объединили методы визуализации с возможностями вычислительной адаптивной оптики, ранее использовавшейся для коррекции оптических искажений в астрономии. В результате им удалось получить первые в мире изображения нейронных сетей мыши с высоким разрешением и не повредить череп.

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