Грузия содрогнулась от мощных подземных толчков [ Редактировать ]
На территории Грузии, в 57 километрах от столицы Тбилиси произошло землетрясение, магнитудой 3,2 балла. Об этом сообщает Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.
Глубина толчков равнялась 12 километрам. Эпицентр находится в 15 километрах от города Дманис, в небольшой деревне Мышмари,
Отмечается, что количество человеческих жертв и пострадавших, а также разрушениях - не поступала. К тому жк, несколько дней назад в стране зарегистрировали подземный толчки, магнитудой в 4 балла.
Ранее мы писали, что Турция получила ущерб от землетрясения, магнитудой в 5,2 балла. Подземные толчки ощутили жители одноименного города Анталья, а также ряда других турецких городов.
Кроме того, на Аляске землетрясение вызвало угрозу цунами. Эпицентр толчков находился примерно в 107 километрах от города Санд-Пойнт.
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