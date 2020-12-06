На территории Грузии, в 57 километрах от столицы Тбилиси произошло землетрясение, магнитудой 3,2 балла. Об этом сообщает Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

Глубина толчков равнялась 12 километрам. Эпицентр находится в 15 километрах от города Дманис, в небольшой деревне Мышмари,

Отмечается, что количество человеческих жертв и пострадавших, а также разрушениях - не поступала. К тому жк, несколько дней назад в стране зарегистрировали подземный толчки, магнитудой в 4 балла.

Ранее мы писали, что Турция получила ущерб от землетрясения, магнитудой в 5,2 балла. Подземные толчки ощутили жители одноименного города Анталья, а также ряда других турецких городов.

Кроме того, на Аляске землетрясение вызвало угрозу цунами. Эпицентр толчков находился примерно в 107 километрах от города Санд-Пойнт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.