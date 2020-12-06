Погроми та підпали. Францією прокотилася чергова хвиля виступів проти законопроєкту, що має заборонити фільмувати поліцейських.

Закінчилися протести традиційно - жертвами, що з боку поліції, що з боку мітингарів. Як усе було - дивіться далі.

Ці кадри більше схожі на Багдад після теракту, проте це Париж після протесту. Спалені автомобілі, розбиті вітрини. І традиційні звіти від міністерства внутрішніх справ: жертвами чергової демонстрації стали 67 поліцейських, затримані 95 учасників акції. Розганяли мітингарів і кийками, і сльозогінним газом, і водометами.

Зачищали правоохоронці здебільшого ті вулиці та площі, де орудували особливо агресивні групи - палії та мародери.

Проте, як це часто буває, дісталося і мирним демонстрантам.

Еммануель, держслужбовець:

Я була на акції минулого тижня. Протестувала мирно, ніколи не розбивала вікон абощо. І потрапила під сльозогінний газ, я плакала, не могла дихати.

Еммануель Тібу, викладач у старшій школі:

Уся ця поліція навколо нас - це божевілля. Так, наче ми якась зграя злочинців. Влада дивиться на всіх протестувальників однаково, буцімто всі без винятку - правопорушники.

Саме право фільмувати поліцію, щоб було видно, хто порушник, а хто ні, вийшли захищати французи. Законопроєкт під назвою "Про глобальну безпеку" передбачає рік за ґратами та 45 тисяч євро штрафу за розповсюдження зображення обличчя поліцейських із наміром заподіяти їм шкоду.

Випадків поліцейського свавілля протестувальники нафільмували за два з половиною тижні протестів чимало. І з кожним разом на вулиці виходить дедалі більше невдоволених.

Амаль Бентусі, засновниця руху "Терміново - наша поліція вбиває":

Не минає жодного дня без повідомлень про жорстокість поліції. І цей закон про глобальну безпеку, зокрема, стосується тих, хто роками зазнавав репресій, особливо в робочих кварталах.

Треба змінити не закони, а поліцію, переконані учасники протесту. Правоохоронці за останні роки остаточно втратили довіру в очах народу,- кажуть демонстранти.

Мелані Ньйоє, соціальна працівниця:

Для мене це дуже дражлива тема, бо я стала жертвою поліцейського насилля торік 20 квітня. Полісмен вдарив мене кийком, і в мене був перелом шиї. Відтоді я боюсь поліцейських, навіть патрульних на велосипеді.

Прокотилися протести не лише Парижем, а й Марселем, Нантом і низкою інших міст Франції. І демонстранти обіцяють влаштовувати такі вікенди доти, доки влада не відмовиться від законопроєкту.