Кабмін оприлюднить перелік карантинних обмежень локдауну [ Редактировать ]
Повний перелік карантинних обмежень, які можуть бути запроваджені у січні, оприлюднять у середу, дев'ятого грудня, на засіданні уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, Кабмін провів опитування серед голів міст та ОДА з приводу доцільності обмежувальних заходів. І з'ясував, що більшість підтримує заборону або обмеження на проведення святкових концертів, роботу ярмарків, нічних клубів, торговельно-розважальних і фітнес-центрів, музеїв, кінотеатрів і театрів.
Також, за словами прем'єра, місцеві очільники виступають за часткове обмеженням руху громадського транспорту, роботи закладів громадського харчування і готелів.
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