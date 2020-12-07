Повний перелік карантинних обмежень, які можуть бути запроваджені у січні, оприлюднять у середу, дев'ятого грудня, на засіданні уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Кабмін провів опитування серед голів міст та ОДА з приводу доцільності обмежувальних заходів. І з'ясував, що більшість підтримує заборону або обмеження на проведення святкових концертів, роботу ярмарків, нічних клубів, торговельно-розважальних і фітнес-центрів, музеїв, кінотеатрів і театрів.

Також, за словами прем'єра, місцеві очільники виступають за часткове обмеженням руху громадського транспорту, роботи закладів громадського харчування і готелів.