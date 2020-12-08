В Україні неминучий процес переформатування виконавчої вертикалі влади. Розпочнеться він, швидше за все, в грудні-січні з масового звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Стартом цього процесу буде остаточне оформленні коаліцій у місцевих органах влади. Таку думку висловив в ефірі каналу "Україна 24" кандидат політичних наук, політолог Валерій Гончарук.

Історія з місцевими виборами не закінчується на встановленні результатів голосування. Завжди є т.зв. третій тур – формування провладних коаліцій. Здебільшого тут своє слово говорять адмінресурс та ефективні управлінці на посаді голів обласних державних адміністрацій. В принципі, для пропрезидентської партії є всі умови, щоби активно впливати на процес формування місцевих коаліцій. Стабільно Слуга народу має 2-3 результат в області. Тож вони цілком можуть претендувати і на участь у коаліції і на формуванні керівних органів.

Разом з тим, на думку політолога, саме наслідки формування коаліцій у місцевих радах, будуть визначати майбутнє діючих Голів ОДА. Можна не сумніватися, що чиновники, які провалили цей напрямок у себе в регіоні, будуть оперативно замінені.