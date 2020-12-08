За підсумками формування місцевих коаліцій розпочнеться процес переформатування президентської вертикалі влади по регіонам - політолог [ Редактировать ]
В Україні неминучий процес переформатування виконавчої вертикалі влади. Розпочнеться він, швидше за все, в грудні-січні з масового звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Стартом цього процесу буде остаточне оформленні коаліцій у місцевих органах влади. Таку думку висловив в ефірі каналу "Україна 24" кандидат політичних наук, політолог Валерій Гончарук.
Історія з місцевими виборами не закінчується на встановленні результатів голосування. Завжди є т.зв. третій тур – формування провладних коаліцій. Здебільшого тут своє слово говорять адмінресурс та ефективні управлінці на посаді голів обласних державних адміністрацій. В принципі, для пропрезидентської партії є всі умови, щоби активно впливати на процес формування місцевих коаліцій. Стабільно Слуга народу має 2-3 результат в області. Тож вони цілком можуть претендувати і на участь у коаліції і на формуванні керівних органів.
Разом з тим, на думку політолога, саме наслідки формування коаліцій у місцевих радах, будуть визначати майбутнє діючих Голів ОДА. Можна не сумніватися, що чиновники, які провалили цей напрямок у себе в регіоні, будуть оперативно замінені.
Це ж абсолютно логічно. Якщо "Слуга народу" демонструє 2-3 результат на виборах, але при цьому не тільки не формує коаліцію, але й не отримує керівних посад, то комунікація в області поставлена на вкрай низькому рівні. Наприклад така ситуація склалася на Черкащині. Там Слуги не тільки програли своєму принциповому опоненту меру В.Бондаренку, але й не змогли проконтролювати процес створення коаліції ані в обласній раді, ані в міській. При цьому нинішнього Голову ОДА заводили демонстративно під вибори, наприкінці серпня. А результат – один із найнікчемніших.
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