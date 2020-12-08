Астронавти НАСА облаштували справжній город на орбіті [ Редактировать ]
Город на орбіті. Астронавти НАСА вперше виростили на космічній станції редис.
Розсаду помістили у спеціальну лабораторію, доглядали за ними 27 днів. Наступного року врожай відправлять на Землю, щоб перевірити, чи можна овочі вживати в їжу.
Представники НАСА пояснили, що таке експериментальне городництво допомагає зрозуміти, які саме рослини найкраще розвиваються в умовах малої гравітації та в майбутньому зможуть стати частиною раціону астронавтів.
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