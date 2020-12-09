Вакцины от коронавируса шести компаний-производителей могут быть использованы для вакцинации к весне 2021 года. Об этом заявил миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтc, выступая 8 декабря на Singapore FinTech Festival, передает CNBC.

Я ожидаю, что к первому кварталу у нас будет одобрено около шести вакцин. Западные регуляторы делают большую работу. Они провели третью фазу испытаний невероятно профессионально, изучив всевозможные побочные эффекты и эффективность.

Среди компаний, которые в ближайшее время получат одобрение своих вакцин против COVID-19, он назвал AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer с BioNTech и Moderna. Шестую вакцину и ее разработчика Гейтс не уточнил.

По словам Гейтса, многое еще предстоит сделать, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин во всех странах, особенно в менее развитых. Гейтс настаивает, что доступ к вакцине не должен зависеть от богатства человека. Миллиардер надеется, что вакцинация позволит преодолеть пандемию COVID-19 к 2022 году.

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Фонд Билла и Мелинды Гейтс сотрудничает с индийским Институтом сывороток, крупнейшим в мире производителем вакцин, чтобы начать производство и распространение вакцин разработки AstraZeneca, Novavax и Johnson & Johnson.

По словам Гейтса, эти три вакцины лучшего всего подходят для вакцинации в небогатых странах по трем причинам: в основе этих разработок лежит традиционная технология вакцинации; они разработаны с меньшим затратами, чем вакцины Pfizer и Moderna, поэтому будут дешевле; их проще сохранять пригодными к использованию.

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Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19.