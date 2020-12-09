В среду, 9 декабря, в Киеве избили народного депутата Украины. Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua.

Нападение на политика произошло в Голосеевском районе. Полиция объявила план "Перехват" - разыскивается микроавтобус Volkswagen Transporter, госномер AI5453CT.

По информации "Обозревателя" потерпевшим является бывший "Слуга народа" Александр Юрченко. Нападение произошло около 05:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.

"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали цепляться и оскорблять его, а потом нанесли несколько ударов. После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", - сообщил источник.

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"Подробности" уже сообщали, что народного депутата Александра Юрченко в кулуарах Верховной Радой побил другой "Слуга народа" Гео Лерос. Видео инцидента опубликовали в сети.

Напомним, что народный депутат Александр Юрченко является фигурантом уголовного дела о коррупции и взяточничестве. Детектив НАБУ под видом бизнесмена познакомился с парламентарием, который рассказал, что является инициатором законопроекта о переработки твердых бытовых отходов.

Юрченко намекнул, что все вопросы "замыкаются" на нем, и потребовал "плюшки" и "скинуться на экологию" за внесение правок, нужных "бизнесмену". Свои личные услуги оценил в $13 тыс., еще 200 тыс. потребовал для членов парламентского комитета по экологии. Деньги он получил через посредника, который арестован, но может выйти по залог в 1 млн грн.

После скандала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об исключении Юрченко из фракции. 17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение парламентарию и ходатайство об аресте.

Ранее сообщалось, что в Железном Порту избили народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко.