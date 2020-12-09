Жорсткий локдаун, запланований Кабінетом Міністрів України на січень - це вже безвихідь, а не реальний системний крок державної політики з підтримки економіки і людей. Про це сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман в програмі "Бацман".

Як наголосив політик, очевидно, що люди зараз в розпачі. З одного боку – страшно захворіти і не отримати доступу до лікування. З іншого - люди бояться того, що постійні карантини забирають можливість заробити, і тепер українці суттєво збідніли.

"Зараз влада говорить про повторний карантин. Це безвихідь!", - сказав Володимир Гройсман.

На його думку, є три найважливіші аспекти, якими потрібно було системно займатися - з цифрами, розрахунками і періодами виконання. Мова про медицину, реальний сектор і соціальний захист найуразливіших верств населення.

"А влада рухається в режимі, коли те, що треба на позавчора, роблять післязавтра. Цей розрив негативно впливає на ситуацію", - сказав Володимир Гройсман.