People's Choice Awards: американцы выбрали самые популярные фильмы и сериалы 2020 года [ Редактировать ]
Источник: People's Choice Awards
В воскресенье, 15 ноября, в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась церемония вручения премии People's Choice Awards - "Выбор народа".
Ею награждают звезд кино и шоу-бизнеса на основании голосования жителей США. Американцы голосуют не только за звезд, но и за любимые кинофильмы, сериалы, телешоу, песни и клипы.
Самым популярным фильмом 2020 года стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда". Исполнитель главной роли Уилл Смит признан самым популярным киноактером.
Фильм "Будка поцелуев 2" от Netflix победил в категории "Комедия года". 21-летняя актриса Джоуи Кинг, сыгравшая в этой ленте, получила звание лучшей комедийной актрисы.
Фильм "Мулан" назван лучшим боевиком, а лучшей кинодрамой - мюзикл "Гамильтон". Исполнитель главной роли Лин-Мануэль Миранда победил в категории "Звезда кинодрамы".
Мультфильм "Вперед" назвали лучшей семейной кинолентой. Звезда комедии "Гламурный бизнес" Тиффани Хэддиш стала лучшей актрисой семейного кино.
Крис Хемсуорт победил в номинации "Звезда боевика" за главную роль в фильме "Эвакуация".
Лучшим сериалом 2020 года американцы выбрали 17-й сезон "Анатомии страсти". Звезда сериала Эллен Помпео победила в номинации "Лучшая телеактриса".
Самая высокооплачиваемая актриса в мире София Вергара победила в номинации "Звезда комедийных сериалов".
Мэнди Мур выбрана "Лучшей звездой драматических сериалов" за роль в "Это мы".
4-й сезон "Ривердейла" назван лучшим драматическим сериалом 2020 года. Исполнитель одной из главных ролей Коул Спраус победил в номинации "Лучший телеактер".
Лучшим комедийным сериалом американцы сочли "Я никогда не..." от Netflix.
Лучшим реалити-шоу уже традиционно стала "Семейка Кардашьян". Звездой этого жанра зрители назвали Хлои Кардашьян.
В категории "Лучшее дневное ток-шоу" победила программа Эллен де Дженерес.
"Лучшим вечерним ток-шоу" стало "Шоу Джимми Фэллона".
Южнокорейская группа BTS победила сразу в четырех номинациях: "Лучшая группа", "Лучшая песня" (Dynamite), "Лучший видеоклип" (Dynamite) и "Лучший альбом" (Map of the Soul: 7).
"Лучшим певцом" американцы выбрали Джастина Бибера, а "Лучшей певицей" - Ариану Гранде.
"Лучший исполнитель музыки кантри" - Блейк Шелтон. "Дебютом года" - певица Doja Cat.
Ранее сообщалось, что назван самый страшный фильм в истории: ТОП-35 ужастиков.
по теме
Какую роль он сыграет в фантастическом боевике держат в тайне
Армен Джигарханян - один з найвпізнаваніших радянських і російських акторів, зіграв 275 ролей у кіно та на телебаченні, за що потрапив до книги рекордів Гіннеса
Премьера "Фантастических тварей 3" перенесена на лето 2022 года
В Америке, в штате Техас, во время угона авто убили актер