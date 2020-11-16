Самым популярным фильмом 2020 года стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда" Источник: People's Choice Awards

В воскресенье, 15 ноября, в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась церемония вручения премии People's Choice Awards - "Выбор народа".

Ею награждают звезд кино и шоу-бизнеса на основании голосования жителей США. Американцы голосуют не только за звезд, но и за любимые кинофильмы, сериалы, телешоу, песни и клипы.

Самым популярным фильмом 2020 года стал комедийный боевик "Плохие парни навсегда". Исполнитель главной роли Уилл Смит признан самым популярным киноактером.

Фильм "Будка поцелуев 2" от Netflix победил в категории "Комедия года". 21-летняя актриса Джоуи Кинг, сыгравшая в этой ленте, получила звание лучшей комедийной актрисы.

Фильм "Мулан" назван лучшим боевиком, а лучшей кинодрамой - мюзикл "Гамильтон". Исполнитель главной роли Лин-Мануэль Миранда победил в категории "Звезда кинодрамы".

Мультфильм "Вперед" назвали лучшей семейной кинолентой. Звезда комедии "Гламурный бизнес" Тиффани Хэддиш стала лучшей актрисой семейного кино.

Крис Хемсуорт победил в номинации "Звезда боевика" за главную роль в фильме "Эвакуация".

Лучшим сериалом 2020 года американцы выбрали 17-й сезон "Анатомии страсти". Звезда сериала Эллен Помпео победила в номинации "Лучшая телеактриса".

Самая высокооплачиваемая актриса в мире София Вергара победила в номинации "Звезда комедийных сериалов".

Мэнди Мур выбрана "Лучшей звездой драматических сериалов" за роль в "Это мы".

4-й сезон "Ривердейла" назван лучшим драматическим сериалом 2020 года. Исполнитель одной из главных ролей Коул Спраус победил в номинации "Лучший телеактер".

Лучшим комедийным сериалом американцы сочли "Я никогда не..." от Netflix.

Лучшим реалити-шоу уже традиционно стала "Семейка Кардашьян". Звездой этого жанра зрители назвали Хлои Кардашьян.

В категории "Лучшее дневное ток-шоу" победила программа Эллен де Дженерес.

"Лучшим вечерним ток-шоу" стало "Шоу Джимми Фэллона".

Южнокорейская группа BTS победила сразу в четырех номинациях: "Лучшая группа", "Лучшая песня" (Dynamite), "Лучший видеоклип" (Dynamite) и "Лучший альбом" (Map of the Soul: 7).

"Лучшим певцом" американцы выбрали Джастина Бибера, а "Лучшей певицей" - Ариану Гранде.

"Лучший исполнитель музыки кантри" - Блейк Шелтон. "Дебютом года" - певица Doja Cat.

Ранее сообщалось, что назван самый страшный фильм в истории: ТОП-35 ужастиков.