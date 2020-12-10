"Таких долгов по зарплате, как при нынешней власти, не было с 2002 года" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
В период эпидемии, на фоне очередного витка тарифов, снижения материального уровня жизни людей и нарастающей безработицы растут долги по зарплатам. Об этом на своей странице в Facebook написал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Задолженность по зарплате с начала года выросла на четверть и составила почти 4 млрд гривен. Это антирекорд с 2002 года. Причем в этой цифре никто не увидит зарплат члена какого-нибудь наблюдательного совета, который при сомнительной эффективности работы получает без задержек 300-500 тысяч гривен. В этих 4 млрд - невыплаченные зарплаты работников промышленности, шахтеров, бюджетников, врачей", - заявил парламентарий.
Такую ситуацию политик назвал цинизмом и издевательством над людьми.
"Страну накрыла новая волна эпидемии и сезонные болезни. Нагрузка на медработников выросла в разы.
Медперсонала катастрофически не хватает. Люди не выдерживают нагрузок и увольняются. Как в таких условиях можно задерживать зарплату и не выплачивать обещанные надбавки? Этот цинизм и издевательство над людьми необходимо прекращать", - подчеркнул Юрий Бойко.
Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что на сегодня нужна жесткая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств.
"Необходимо решить проблему с долгами и реструктуризацией внешних заимствований. Недопустимо, когда люди месяцами не получают заработанных денег, не имеют возможности приобрести лекарства, содержать свои семьи, при этом видеть, как все время повышают содержание чиновников и силовиков, как огромные суммы из бюджета уходят на погашение долгов финансовым спекулянтам. Это преступление перед собственным народом. Необходимо вносить изменения в бюджет, водить мораторий на рост тарифов, и до Нового года рассчитаться с людьми. Если у этой власти осталась хоть капля совести", - подчеркнул Юрий Бойко.
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