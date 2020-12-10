Во Львове операцию впервые провел робот-хирург Da Vinci [ Редактировать ]
Во Львове пациента впервые прооперировали с помощью робота Da Vinci. Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук в Facebook.
50-летнего жителя города Броды госпитализировали с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение.
При обследовании медики обнаружили у него слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями, а часть желудка сместилась в грудную клетку. Мужчина нуждался в операции.
"Сегодня с помощью робота-хирурга Da Vinci в нашей больнице ликвидирована грыжа диафрагмы. И это - фантастика! Все сделано без единого разреза, через проколы. Хирург во время вмешательства был в нескольких метрах от пациента. Благодаря камере, которая транслировала изображение, и четырем "рукам" работа, которым врач руководил на расстоянии, тот безупречно устранил проблему, сделав даже пластику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операция прошла успешно, пациент уже пришел в себя.
Ранее сообщалось, что в Украине запретили все плановые операции и госпитализации. Разрешается прием только неотложных больных и пациентов с COVID-19.
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