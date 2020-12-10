Франція готує закон щодо так званої "антиреспубліканської" поведінки. Що це означає? І чому документом дуже Незадоволена мусульманська спільнота - розкаже Олена Абрамович.

Більше жодних тестів на незайманість, примусових шлюбів чи багатоженства на території Франції не може бути - вирішили урядовці країни. Це не в дусі французького народу, і таким практикам тут не місце. Законодавці презентували закон, який має поставити крапку усьому "антиреспубліканському".

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Це дуже важливий текст. Ми хочемо створити інструменти для захисту наших цінностей, для боротьби з політичними та ідеологічними намаганнями, які суперечать нашим свободам. Які є відхиленням від нашого суверенітету, а іноді навіть призводять до кримінальних дій.

Проект закону передбачає також контроль над вихованням дітей. З трьох років - обов'язковий дитячий садок. Право на домашню освіту матиме лише малеча, яка з раннього віку інтенсивно займається спортом чи мистецтвом. Або ж діти, які змушені вчитися вдома через стан здоров'я. Окремо Франція уже розслідує, чого саме молодь навчають в мусульманських мечетях.

Жеральд Дарманін, міністр внутрішніх справ Франції:

У деяких районах є молитовні місця, які явно анти-республіканські. За даними спецслужб, тамтешній дискурс суперечить нашим цінностям, таким, як рівність між чоловіками та жінками. Там пропагують антисемітизм, ненависть до католиків, ненависть до Франції. А їх фінансування видається більш ніж підозрілим.

Таких підозрілих мечетей у Франції виявили 76. І якщо підозри підтвердяться - їх примусово закриють. А для відкриття нових релігійних установ треба буде отримувати дозвіл. Передбачена і заборона носити релігійні символи на роботі для водіїв громадського транспорту, працівників спортзалів, продавців та інших представників громадських служб. Чим вже обурена мусульманська спільнота. Проте французька влада запевняє - нічого особистого.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Цей проект закону не спрямований проти релігій чи конкретно проти мусульманства. Навпаки - це закон свободи, закон захисту. Це закон про звільнення від релігійного фундаменталізму та загалом від усіх ідеологій та спотворень, які мають однакову мету.

Карати радикальних ісламістів, які стинають голови учителям за карикатури на пророка Мухаммеда чи розстрілюють натовп - уже не достатньо, пояснили автори закону. Треба боротися з поведінкою - яка не є явно злочинною, проте не відповідає цінностям країни.