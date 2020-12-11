Через складні погодні умови на Київщині та Житомирщині обмежили рух автошляхами. На Рівненщині проїзд уже дозволили.

На півночі та в центрі опади і мороз перетворили дороги на суцільні ковзанки. Через крижаний дощ - збільшилась кількість ДТП. У містах - затори. Люди не можуть вчасно дістатися на роботу. В ДСНС закликають бути вкрай обережними і водіїв, і перехожих. Синоптики прогнозують ще й туман. Напередодні скасували чимало міжміських рейсів. Аеропорт Бориспіль працює зі збоями.