На Київщині та Житомирщині обмежили рух автошляхами [ Редактировать ]
Через складні погодні умови на Київщині та Житомирщині обмежили рух автошляхами. На Рівненщині проїзд уже дозволили.
На півночі та в центрі опади і мороз перетворили дороги на суцільні ковзанки. Через крижаний дощ - збільшилась кількість ДТП. У містах - затори. Люди не можуть вчасно дістатися на роботу. В ДСНС закликають бути вкрай обережними і водіїв, і перехожих. Синоптики прогнозують ще й туман. Напередодні скасували чимало міжміських рейсів. Аеропорт Бориспіль працює зі збоями.
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